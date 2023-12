Valve ber Steam Deck-brukere om å slutte å puste inn eksos

HQ

Steam Deck. En utrolig nyttig enhet for spillere på farten, med mye mer kraft enn en gjennomsnittlig Nintendo Switch og tilgang til hele Steam-biblioteket ditt. I tillegg til å bruke den som en spillenhet har folk tydeligvis også hatt glede av å puste inn damp fra eksosportene på Steam Deckene sine.

Dette er noe Valve ikke er så glad for. I et Reddit-innlegg spurte en Steam Deck-bruker supportavdelingen hos Valve om det var en god idé å puste inn eksosgasser. Til ingens overraskelse sa Valve at det ikke var noen god idé.

<em>"Som med all elektronikk anbefales det generelt ikke at du inhalerer eksosen på enheten din. Selv om det ikke er noen sikkerhetsproblemer ved generell bruk, bør du unngå å inhalere enhetens avgasser direkte. Vi forstår at det kan være en meme, men av hensyn til helsen din ber vi deg avstå fra dette", heter det i svaret fra Valve.

Brukerne er på ingen måte overbevist av dette svaret, og i kommentarene til det opprinnelige Reddit-innlegget og på andre sosiale medier har de hevdet at de vil fortsette å sniffe røyken til lungene gir opp. Til og med Hello Games' Sean Murray har kastet seg på moroa.