Valve dobler produksjonen av Steam Deck

Det er vanskelig å få tak i en PlayStation 5 eller Xbox Series X, men å kjøpe en Steam Deck er en utfordring på et helt nytt nivå. Spesielt her i Norge. Men generelt er de mye vanskeligere å få tak i og er helt utsolgt med lange køer av folk som har forhåndsbestilt og som ikke har fått sin enhet ennå.

Men det ser lysere ut nå, ettersom Valve meddeler på Twitter at produksjonen av Steam Deck har økt kraftig at at mer enn dobbelt så mange enheter kommer til å leveres neste uke. Høres bra ut. Har du tenkt til å skaffe en Steam Deck når det blir mulig her i Norge?