Valve dropper Mac-støtte for Counter-Strike 2

HQ

Valve har bekreftet at de dropper støtten for macOS og 32-biters Windows for Counter-Strike 2, noe som betyr at du bare kan spille på 64-biters Windows og Linux.

I en uttalelse ble det avslørt at hvis du spiller på et av disse "eldre" operativsystemene, vil du fortsatt kunne få tilgang til Counter-Strike: Global Offensives Legacy-servere frem til støtten for dem opphører 1. januar. De som har Prime Status-oppgraderingen vil få refusjon etter denne avgjørelsen.

Nok en gang ser det ut til at Valve velger å ta et skritt tilbake uten egentlig å ta et skritt fremover med Counter-Strike 2. Vi er sikre på at skytespillet vil bli bedre med tiden, men mange spillere kommer til å gå glipp av skytespillopplevelsen snart når støtten for eldre operativsystemer opphører.