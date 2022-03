Valve dropper Steam-utbetalinger til ukrainske spillutviklere

HQ

Rettferdig eller ei, så har en rekke vestlige selskaper forsøkt å sende klare og tydelige signaler til den russiske regjeringen ved å stoppe tjeneser og bremse salg av produkter i landet inntil invasjonen av Ukraina stoppes.

Blant annet har Valve stoppet utbetalingen av Steam-salg til russiske spillutviklere, og generelt sluttet å operere i landet. Men som flere utviklere nå har lagt merke til, så har de også av en eller annen grunn gått etter ukrainske studioer. Blant annet det ukrainske indiestudioet Ternox har skrevet følgende på Twitter:

"Hey @valvesoftware @Steam are you okay? My country was attacked by Russia and because of this you decided to deprive me of a source of income?"

Dette er bare en av mange slike innlegg fra studioer i landet. Forhåpentligvis vil Valve ordne opp i dette så snart som mulig. Selv om de hevder å ha problemer med å betale, ser det ut til at andre spillplattformer betaler utviklere som vanlig.