Valve feirer det sterkeste året for nye utgivelser noensinne og Steam Deck fortsetter suksessen i 2024 Year in Review

Valve har gitt ut sin Steam Year in Review for 2024, som gir oss en god titt på hvordan den digitale butikkfronten har gjort det siste året. I et år som ikke var fullt så fantastisk som 2023 når vi ser på spillutgivelser, klarte Steam likevel å sette rekorder.

Spesielt fortsatte den å forbedre inntektene fra nyutgitte spill, noe som gjorde 2024 til det beste året for New Release Revenue på Steam. Inntekter fra nye utgivelser kommer fra spillenes bruttoinntekter i løpet av de første 30 dagene etter utgivelsen. Et spill regnes fra det først blir gjort tilgjengelig for kjøp på Steam, enten det er i Early Access eller som en fullversjon. New Release Revenue har økt nesten nøyaktig 10 ganger siden 2014, og mer enn 200 nye titler tjente 1 million dollar i New Release Revenue i fjor.

Steam Deck har også vist seg å være en fortsatt suksess, og ifølge Valve ble det brukt 330 millioner timer på Steam Deck i fjor, noe som er en økning på 67 % fra året før. Selv om Steam Deck fortsatt kan anses som en nisje for noen, blir dets makt innenfor PC-spillområdet tydeligere for hvert år som går, ettersom det fortsetter å vise sin innflytelse.

Les hele rapporten fra Valve om året i gjennomgang her.