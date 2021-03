Valve forlater Artifact, men gjør begge utgavene gratis

Du ser på Annonser

Her er det nok ikke bare jeg som får assosiasjoner til Bioware og EA sin håndtering av Anthem, for Valve sitt Artifact hadde også gode salgstall i starten før populæriteten stupte voldsomt og lovnader om en ny forbedret utgave kom. Dessverre blir det ingen skikkelig snuoperasjon for det digitale kortspillet heller.

Valve skriver at de har bestemt seg for å avslutte utviklingen av Artifact 2.0 i betafasen siden spillerbasen ikke har økt nok til at det er verdt å fortsette med arbeidet. Den gode nyheten er at de uansett ikke legger ned spillet eller kaster alt arbeidet som har blitt gjort de siste månedene.

Både den originale utgaven og Artifact 2.0 Beta (eller Artifact Foundry som den vil hete nå) blir heretter gratis. Da skulle man kanskje tro at det venter en drøss med mikrotransaksjoner, men dette blir ikke tilfellet. Markedsplassen og event-billetter har blitt fjernet fra begge utgavene, så alt av kort vil kunne skaffes med å bare spille som vanlig. Vi får se om dette er nok til at flere begynner å spille eller ei, men uansett blir disse endringene siste gang Valve rører Artifact.