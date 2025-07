Valve gjør noen store endringer i Steam Store

HQ

Valve endrer Steam Store, og gir noen store UI-forbedringer til PC-spillets mest populære digitale markedsplass.

Du kan sjekke ut den oppdaterte Steam Store-siden akkurat nå hvis du er valgt inn i Steam Client Beta (instruksjoner om hvordan du gjør det her). Men hvis du vil ha en oversikt før du bytter fra gammelt til nytt, har Steam skissert de største endringene i et blogginnlegg.

Den venstre kolonnen, som en gang hadde gavekort, tagger, anbefalt, bla gjennom og mer, har nå blitt flyttet inn i den blå linjen øverst, med menylinjen som gjør det lettere å finne det du trenger, med faner for surfing, anbefalinger, maskinvare og mer.

Det kommer nå også til å bli litt enklere å finne det du vil ha i Steam Store. Browse tilbyr nå en rekke måter å finne de beste spillene på, uten bare å vise hva som er veldig populært akkurat nå. Anbefalinger kombinerer alle anbefalinger fra skaperen og vennene dine, samt forslag fra kjøpshistorikken din.

Søkefeltet er sannsynligvis den største endringen, ettersom det nå automatisk viser populære elementer og henter opp tidligere søk hvis du endelig ønsker å kjøpe et spill du har holdt øye med. Målet er å gjøre den generelle opplevelsen smidigere og mer skreddersydd for brukeren, i stedet for å ha en one-size-fits-all-tilnærming til Steam Store.