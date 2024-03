Valve gjør Steam til et tryggere sted for familier.

HQ

Alle som bruker Steam ganske ofte, vil være kjent med systemet som allerede er på plass for å la brukerne dele spill og biblioteket sitt med andre Steam -brukere. Det er et ganske rudimentært system akkurat nå, og det er utvilsomt grunnen til at Valve har overhalt systemet og lagt planer for en ny Families-funksjon.

Systemet er for øyeblikket i betafasen, men vil sannsynligvis bli lansert før eller siden. Det vil gjøre det mulig for brukerne å opprette en familie med opptil seks medlemmer, og deretter la familiemedlemmene dele utvalgte spill med hverandre. Brukerne vil bare kunne spille et spill som et annet medlem ikke spiller, med mindre det finnes flere eksemplarer i familien, og for å beskytte de yngste mot voksent innhold finnes det også foreldrekontrollfunksjoner som kan brukes til å begrense skjermtiden. Det finnes også systemer for kjøpsforespørsler for barn, slik at barna ikke tømmer bankkontoen din for mikrotransaksjoner eller nye spill.

Hvem som helst kan bli med i en familie, men Valve er satt til å overvåke den for å hindre at folk misbruker systemet. Hvis du ender opp med å være slem, kan du også bli kastet ut av familien, så vær forsiktig. Hvis noen blir tatt for juks i et delt spill, vil eieren av spillet bli utestengt, så vær forsiktig med hva du deler og hvem du deler det med.

Du kan bli med i betaversjonen av denne nye Steam Families i dag ved å aktivere den under Steam Client Beta Participation i innstillingene.