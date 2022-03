Valve har "flere spill under utvikling"

HQ

Valves hovedfokus er i dag på hardware, og de har både Index VR-økosystemet og naturligvis Steam Deck. For å få folk til å kjøpe hardware trengs imidlertid fristende software, og tydeligvis har Valve tenkt på dette også.

I et intervju med Axios sier produktdesigner Greg Coomer at det faktisk er flere prosjekter under utvikling hos Valve akkurat nå:

"There are multiple games in development right now at Valve, and I think they're pretty exciting ones."

De fleste håper nok på en form for oppfølger til Half-Life: Alyx, eller Half-Life 3. Noe annet du kunne tenkt deg?