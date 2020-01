Valve Index ser ut til å være utsolgt i alle territorier

Det er ikke alle som tror på at VR-bransjen har noen lukrativ fremtid på spillmarkedet helt enda, og særlig ikke når prisene på visse modeller er så ekstremt høye, og krever ganske kraftige PC-er for å kunne kjøre. Men Valves Index-headset er tilsynelatende et unntak, for til tross for å stort sett være den dyreste modellen på markedet, så ser det ut til at headsettet er utsolgt over stort sett hele linjen.

Road to VR kan nemlig rapportere at headsettet var tilgjengelig i iver 30 land det det ble satt til salg i juni, men i dag melder alle de landene utsolgt utenom Japan, og venter på nye forsendelser.

"Vi jobber hardt med å produsere flere enheter for å imøtekomme den store etterspørselen," sier Valve, som håper på å kunne få headsets tilbake på lager innen lanseringen av Half-Life: Alyx i mars, som uten tvil har noe skyld i populariteten. Spillet har enda ikke fått noen konkret lanseringsdato, som får mange til å tvile på om spillet lanseres i mars i det hele tatt.

Tror du at Index blir en stor suksess?