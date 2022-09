Valve insisterer igjen på at de har "mange spill under utvikling"

HQ

For noen år siden fikk vi endelig Half-Life: Alyx, et helt nytt spill i den ikoniske Half-Life-serien. Da lovet skaperne at dette ville være et slags vendepunkt for Valve og at vi ville se flere spill i fremtiden.

Men de tar seg sannelig godt tid, men det betyr heldigvis ikke at de ikke har spill under utvikling likevel. I et intervju med Famitsu sier Valves Creg Coomer at det fortsatt er mange spill under utvikling hos Valve:

"Valve has a lot of games in development. We will continue to release games- Game development is very important to Valve. I don't know the exact numbers, but the percentage of employees involved in game development is high. A lot of people are involved."

Coomer avsluttet dessuten med å si at Valve kommer til å fortsette å utforske Half-Life-universet, men med tanke på hvor effektive de har vært med dette, er det ingen grunn til å håpe på noe nytt med det første.