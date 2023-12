Valve kommer med noen store endringer i Steam Workshop

HQ

Selv om mange av oss i dag bruker Nexus Mods for å gjøre endringer i favorittspillene våre, jobber Valve hardt med å oppdatere Steam Workshop med nye og interessante funksjoner.

Som forklart i et nytt blogginnlegg kan spillerne nå følge med på hvilke modifikasjoner som lastes ned på nedlastningssiden, i stedet for bare å se en nedlastningslinje fra Workshop. Det nye grensesnittet gjør det også enklere å administrere modene de abonnerer på.

For mer avanserte brukere er det mulig å endre nedlastingsrekkefølgen for mods, slik at de ikke kolliderer med hverandre, og du kan deaktivere visse mods fra å bli lastet inn i stedet for å måtte slette dem fra nedlastningene.

Kommer du til å sjekke ut den nye Steam Workshop?