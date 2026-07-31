Valve lanserer ny rangert modus i « Deadlock og forventer en «vanskelig» start

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Deadlock, Valves «hemmelighetsfulle» nye MOBA, introduserer en skikkelig rangert modus i sin siste oppdatering. Tidligere ble du automatisk tildelt en rangering mens du spilte vanlige kamper. Nå blir det to måter å spille på, slik at spillerne som ønsker å utsette seg for blod, svette og tårer i en rangert kamp, kan gjøre det uten å forstyrre de som bare vil nyte kvelden med noen morsomme kamper.

Som nevnt i et omfattende innlegg på Steam, kan ikke rangert modus i « Deadlock velges av noen som er helt ny i spillet. På samme måte som du må ha mange seire i ikke-rangerte kamper i Dota 2 for å kunne spille rangert, tillater « Deadlock kun spillere som har 60 seire i ikke-rangerte kamper å delta i rangert modus. I tillegg må du ha minst 15 seire med en helt for å kvalifisere deg til rangert modus, og du må ha minst tre helter i utvalget ditt for å kunne søke etter rangert modus. Det betyr at selv spillere med 60 seire kan trenge flere for å komme inn i rangert modus, da de kanskje ikke har oppnådd 15 seire med tre forskjellige helter.

Valve tillater foreløpig kun søk etter solo- og duo-grupper i rangert modus, men planlegger å utvide søkemulighetene senere. Hvis du ønsker å spille rangert med en venn, kan dere ikke være mer enn én rang fra hverandre. For å få din rang må du spille 8 kalibreringskamper, og du har ikke lov til å være i en gruppe under disse.

Valve forventer at dette vil bli en liten tilvenningsperiode for mange spillere, og sier «vi forventer at den neste uken eller så vil bli ganske urolig, siden matchmaking-poolen i Ranked vil starte svært tynn, ettersom de fleste spillerne ikke har oppfylt kravene for å låse opp rangeringen ennå.» Det sies at ventetider og kampkvalitet vil bli betydelig påvirket inntil ting stabiliserer seg. Men det er håp om at « Deadlock med tiden kan få et blomstrende og spennende rangert miljø.