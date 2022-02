Valve lar deg 3D-printe egne Steam Deck-deksler

HQ

Steam Deck tilbys bare i én farge når den lanseres om drøyt en uke, og det er svart. Men selvsagt kommer det til å finnes en rekke produsenter som lager tilbehør for å hjelpe deg med å sette ditt eget personlige preg på den bærbare spillenheten.

Valve pleier å ha en ganske åpen holdning til denne typen ting, så i stedet for å samarbeide med utvalgte produsenter, har de sluppet CAD-filene slik at du kan 3D-printe deksler og liknende til din Steam Deck.

"Hello! Good news for all the tinkerers, modders, accessory manufacturers, or folks who just want to 3D print a Steam Deck to see how it feels. Today we're making the CAD files for the external shell (surface topology) of Steam Deck available for download under a Creative Commons license. This includes an STP model, STL model, and drawings (DWG) for reference. We're looking forward to seeing what the community creates!"

Du finner filene her.