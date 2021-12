Valve optimerer Half-Life 2 og andre spill for Steam Deck

Det er naturligvis mulig å spille stort sett hele samlingen din av PC-spill fra Steam direkte på din Steam Deck om du kjøper en neste år, men det vil naturligvis være mange spill som er direkte optimert til maskinvaren, og blant dem finner vi Valves egne klassikere.

I et nylig intervju med Lawrence Yang og Greg Coomer fra Valve, så slår de fast at både Dota 2, Half-Life 2 og resten av Valves spill vil bli optimert til Steam Deck.

"I think we do want to look at all of the Valve catalog to make sure things are good on Deck," sier de blant annet.

Mer spesifikt kommenterer de på optimering av Dota 2, og slår dessuten fast at det ikke er sikkert at arbeidet på Half-Life 2 er klar til selve lanseringen.

"The Dota [team] is doing something pretty innovative, at least within the context of Dota. Just this past week, they shipped a new mode that allows players to play the game well using thumbsticks. They will also be bringing back the 4 person co-op mode, as it seems suited for the current control scheme."

"Even if the core experience in Half-Life games is pretty polished with a controller, a lot of things around the experience tend to either get left out or not be brought to the same level of polish over time."