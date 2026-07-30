Valve regner med å ha fullført behandlingen av alle nåværende forhåndsbestillinger av Steam Machine innen utgangen av året

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Hvis du har satt deg på forhåndsbestillingslisten for en Steam Machine, kan du være heldig – eller ikke, avhengig av hvor du befinner deg i Valves mystiske kø. Noen brukere har allerede pakket ut sine Gabe Cubes og nyter å utforske den nyeste måten å spille de samme fem spillene i Steam-biblioteket sitt på. Andre venter fortsatt, og hvis du er en av disse Steam-brukerne, blir du kanskje ikke særlig glad for å høre at det kan gå flere måneder før du får den avgjørende e-posten som sier at du kan kjøpe en Steam Machine.

Som Valve forklarer i et nytt innlegg på Steam (takk, PC Gamer), håper selskapet å ha kommet à jour med reservasjonskøen slik den ser ut nå innen utgangen av 2026. «Hvis du har en reservasjon, kan du forvente en e-post som gir deg muligheten til å kjøpe innen utgangen av året. Hvis du står på en av ventelistene, er det en sjanse for at du kan bli flyttet over til forhåndsbestillingskøen, avhengig av hvilket produkt du står på listen for; i slike tilfeller vil vi først sende deg en e-post om din nye forhåndsbestillingsstatus, og deretter en kjøps-e-post når din plass i køen blir ledig,» skriver Valve.

Ventelisten skiller seg litt fra forhåndsbestillingene, ettersom du må håpe at noen ikke benytter seg av sin forhåndsbestilling for å bli flyttet opp fra ventelisten. Selv om du har forhåndsbestilt en Steam Machine, er det imidlertid ikke sikkert at du får en. I innboksen din vil du få beskjed om at det er på tide å kjøpe, og da er det best å håpe at du har pengene klare til Steam Machine innen tre dager, ellers blir plassen din gitt bort.

Valve går gjennom den lange listen over folk som ønsker seg en Steam Machine, og hvis du ikke har fått en ennå, er det dessverre ikke akkurat et kort tidsvindu hvor du kan forvente at din «gullbillett» skal dukke opp. Det kan være i morgen, det kan være før 31. desember. Hvem vet?