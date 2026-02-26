Valve saksøkes av delstaten New York for å ha promotert pengespill for barn gjennom loot boxes

HQ

Loot boxes. De føles kanskje ikke like potente som de en gang gjorde, nå som live-service-titler sørger for at du må slite for byttet ditt i stedet for å stole på flaks med kamppass, men det er fortsatt sjansen til å kaste terningene i mange spill. Mange Valve-spill, ifølge de siste innleggene fra New Yorks statsadvokat Letitia James, som leder et søksmål mot Steam-eieren for sin bruk av loot boxes.

"Valve, en videospillutvikler, har tjent milliarder av dollar ved å la barn og voksne spille ulovlig for å få sjansen til å vinne verdifulle virtuelle premier," skriver James i et innlegg på Bluesky. "Disse funksjonene er vanedannende og skadelige. Det er derfor jeg saksøker for å stoppe Valves ulovlige oppførsel og beskytte New York-borgere."

Valve har ennå ikke gitt noe svar på søksmålet, som ble samlet i en klage som først ble innlevert onsdag (via Reuters). "Valves loot boxes er spesielt skadelige fordi de er populære blant barn og unge," heter det, og sier at barn som blir introdusert for pengespill innen de er 12 år, har fire ganger større sannsynlighet for å bli problemspillere som voksne.

Det er trygt å si at dette har forårsaket ganske opprør på nettet, med mange av Valves fans som går inn for å prøve å forsvare selskapet. "Det er så mange genuint forbrukerfiendtlige praksiser som må angripes. Å gå etter Valve når de er et av de mest pro-forbrukerstudioene i verden er så latterlig," skriver en bruker.

Andre påpeker at selv om Valve gjør noe godt for forbrukerne der ute i spillverdenen, betyr ikke det at selskapet ikke har promotert gambling til unge mennesker fra tidlig alder med ting som CS:GO-skins og Dota 2-kister.