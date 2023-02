Valve ser ut til å ha lekt med oss angående Team Fortress 2-oppdateringen

HQ

Team Fortress 2-samfunnet våknet til liv for noen dager siden da Valve ga ut en uttalelse som avslørte at spillet ville få en "oppdatering i oppdateringsstørrelse" og en som kunne inneholde "hvem vet hva annet". Det er unødvendig å si at den brede formuleringen og de vage detaljene fikk mange til å tro at dette ville være noe virkelig ekspansivt.

Dette vil tilsynelatende ikke være tilfelle, ettersom Valve har gått tilbake på denne uttalelsen og har omformulert den opprinnelige teksten slik at ett av de to nevnte sitatene ovenfor nå lyder som "feriestørrelsesoppdatering", mens det andre er fjernet helt.

Det er fortsatt nevnt at oppdateringen vil tilby: "elementer, kart, håninger, uvanlige effekter, krigsmaling og andre samfunnsbidragsbaserte rettelser for spillet", men alle som håper på mye annet bør få forventningene i sjakk.

Så, lang historie kort, Valve har tydeligvis lekt med oss og lurt oss litt med hva denne oppdateringen faktisk vil tilby, men uansett vet vi sikkert snart, ettersom oppdateringen ser ut til å være planlagt til sommeren.