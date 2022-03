Valve spikrer datoen for Steam Next Fest i juni

HQ

Valve har offisielt spikret datoen for sommerens Steam Next Fest. De siste årene har begivenheten hatt stor suksess, og sommerens versjon vil nok en gang tilby massevis av spilldemoer å nyte, samt livestreams og samtaler med utviklere for å fortelle oss mer om kommende titler på vei til Steam.

Steam Next Fest går av stabelen den 13. til 20. juni og starter klokken 19:00. Om du ønsker en påminnelse slik at du ikke går glipp av det, kan du aktivere dette her.