Valve tar et kraftig oppgjør med smurfing i Dota 2

Flerspillerspill kan være frustrerende, spesielt i et spill som Dota 2, der spenningen ofte er høy og ferdighetene som kreves for å vinne en kamp er like høye. Noe som virkelig kan få det til å koke hvis spillerne finner en smurf i spillet.

Smurfene utgir seg for å være nybegynnere, og er spillere (tapere) som allerede har tusenvis av timer i et spill, men som oppretter en ny konto for å ødelegge for nye spillere. Dette er noe Valve har tatt et oppgjør med i et nytt blogginnlegg på Dota 2 sin hjemmeside.

"I dag har vi permanent utestengt 90 000 smurfekontoer som har vært aktive de siste månedene", skriver Valve. "Dota er et spill som nytes best når det spilles pålike vilkår. Kvaliteten på personene i en gitt kamp er det som gjør en kamp god. Vi er opptatt av at kampene dine skal være så gode som mulig, og smurfing gjør kampene dårligere. Som alltid, hvis du mistenker at noen smurfer i spillet ditt, kan du bruke rapporteringsalternativene i spillet til å flagge dem. Dette vil hjelpe oss med å fortsette å spore lovbrytere og samle inn data som vi kan bruke i vårt videre arbeid mot smurfing."

Valve har allerede gjort store anstrengelser for å fjerne juks fra spillet, og tidligere har de gjort det vanskeligere å smurfe, ettersom de krevde at spillerne måtte ha 100 timer i Dota 2 før de i det hele tatt kunne røre ranked. Men selv ikke det var nok til å forhindre at smurfene ødela opplevelsen for mindre dyktige spillere.