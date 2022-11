Vampire Survivors får actionfylt lanseringstrailer for konsoll

HQ

Utvikleren Poncle fikk et gullrush da de slapp Vampire Survivors for en måned siden. Det ble raskt veldig populært og fikk meget gode anmeldelsen, både fra media og fremfor alt fra spillerne selv. Til nå har det kun vært tilgjengelig på PC, men dette endret seg i går da det også ble utgitt på Xbox One og Xbox Series (samt Game Pass).

Grunnkonseptet er like underholdende som det er briljant, og det handler rett og slett om å holde seg i live mens horder av monstre angriper. Ved å overleve får du relikvier, våpen og flere karakterer. Vi anbefaler deg å sjekke dette ut. Her er lanseringstraileren for Xbox-versjonene, og den er fullpakket med action.