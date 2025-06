Vampire Survivors-skaperen annonserer og overrasker med lansering av keyboard-knusende action-slash 'em up

Som en del av PC Gaming Show, Poncle, skaperen av Vampire Survivors, har nettopp annonsert sin første inntreden i verdenen av videospillutgivelser. Under presentasjonen ble det avslørt at Poncle støtter soloutvikleren Nao Games, som ønsker å levere det tastaturknusende slash 'em up-spillet kjent som Berserk or Die.

Dette spillet er omtrent det du forventer ut fra den beskrivelsen, for i stedet for å favorisere presise og nøyaktige tastetrykk som i et typisk PC-spill, er målet her ganske enkelt å knuse en haug med knapper om gangen på tastaturet, og jo flere knapper du trykker på, desto mer skade gjør angrepene dine. Som i resten av spillet styres bevegelsene av angrepene dine, og det er ikke noe mål å nå, men du bruker heller tiden på å forsøke å overleve angrepene. I bunn og grunn betyr dette at alt handler om å spamme og trykke på knappene på tastaturet for å "vinne".

Som beskrevet i pressemeldingen for spillet: "Berserk or Die handler om tilfredsstillelsen ved å treffe perfekt og se fiendene fly over skjermen i en strøm av piksler gang på gang."

Poncle og Nao Games gjør oppmerksom på at mens du spiller, er målet å knuse tastaturet ditt så mye som mulig uten å oppheve garantien, ettersom erstatningstastaturer ikke vil bli levert.

Den virkelig spennende og overraskende delen om kunngjøringen av dette spillet er at det også har lansert også. Jepp, du kan nå spille Berserk or Die på PC via Steam, og få tak i en kopi for så lite som £ 2.99 / $ 3.99 / € 3.99.

Når vi snakker om ideen bak Berserk or Die, forklarer Nao Games grunnlegger Nao Shibata: "Jeg skapte dette spillet med mål om å lage noe helt nytt. Jeg tror det gir en opplevelse som ingen andre spill kan tilby. Ikke bare har jeg kunnet realisere mine unike ideer, men jeg har også hatt gleden av å møte noen fantastiske mennesker på veien."

Når det gjelder hva utgivelsen av dette spillet betyr for Poncles fremtid, blir vi fortalt at dette er det "første av flere prosjekter" som er planlagt i år.