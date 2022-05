HQ

Mens Sony forbereder seg på å lansere nye PlayStation Plus fortsetter Microsoft å utvide og dermed forbedre Game Pass. Nå som vi har kommet over halvveis i mai er det tid for å avsløre hvilke spill som blir tilgjengelige på sistnevnte de neste to ukene.

Nærmest i kjent stil venter det sannelig noen perler på Game Pass fremover:

Den 31. mai vil også følgende spill fjernes: