Sharkmob har fått overraskende mye vind i seilene med deres Battle Royale-spill i Vampire: The Masquerade-universet, ved navn Vampire: The Masquerade - Bloodhunt. Spillet ble nylig sluppet i Early Access på Steam, men nå vet vi at en konsollansering lurer rett rundt hjørnet.

Under PlayStation Showcase avslørte Sharkmob at spillet kommer til PlayStation 5 innen året er omme, og det kommer til å være gratis å spille.

Sjekk ut traileren nedenfor.