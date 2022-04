Vampire: The Masquerade - Bloodhunt lanseres offisielt denne måneden

HQ

Sharkmob har avslørt den offisielle lanseringsdatoen for Vampire: The Masquerade - Bloodhunt og annonserer at det blir senere denne måneden. Etter å ha blitt sluppet i Early Access i september i fjor kommer Battle Royale-spillet til PC (via Steam) og PlayStation 5 som et free-to-play-spill om få uker.

Spillet lanseres 27. april, og her spiller man som vampyrer i konkurrerende klaner i forsøket på erobring og kontroll over byen Praha. Det er st spill som har skytemekanikker, men også en rekke vampyrevner som lar deg gjøre alvorlig skade og bevege deg rundt i byen på en rekke kule måter.

Vi fikk muligheten til å sjekke ut spillet selv før det inntok Early Access i fjor, og du kan lese vårt førsteinntrykk her.