Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 avslører nye utgivelsesvinduer for utvidelser og Valentinsoppdatering i 2026-veikartet

HQ

Det var kanskje ikke alle fans som ble imponert da Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 først ble lansert. Akkurat nå har det fortsatt en blandet vurdering på Steam. Det hindrer imidlertid ikke The Chinese Room og Paradox Interactive i å prøve å gi spillet et lite løft med noen utvidelser og store oppdateringer.

Som avslørt i den nylig oppdaterte 2026-veikartet, ser vi utgivelsesvinduet til Loose Cannon DLC skifte opp til Q1 / Q2 2026, og The Flower & The Flame-utvidelsen hopper til en Q2 / Q3-utgivelse. En Valentinsoppdatering vil også gi ny kosmetikk, ansiktshår, fiendens plyndring og feilrettinger 11. februar.

Hvorvidt disse nye DLC-ene vil gi fansen et større inntrykk av Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 er ukjent. Vi har sett andre spill innløse seg selv eller bli alvorlig forbedret med utvidelse tidligere, men det ser ut til at denne DLC også må få selskap av heftige spilloverhalinger for å gjøre spillet til det fansen vil at det skal være.