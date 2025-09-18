Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 dropper betalte klaner og legger dem til i basisspillet

HQ

Mens fansen hadde ventet på Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 i årevis, var det en viss engstelse blant dem da de fant ut at Lasombra- og Toreador-klanene skulle være betalt DLC. Paradox og The Chinese Room har imidlertid siden gått tilbake på det, og bestemte seg for å legge til alle de seks spillbare klanene ved lansering med basisspillet for alle.

I stedet, hvis du ville ha mer ut av det kommende vampyr-RPG ved å bestille Premium Edition, får du tilgang til to historie-DLC-er, som avslørt i traileren nedenfor. De lar deg utforske Bennys side av historien videre i Loose Cannon og Ysabellas egen fortelling i The Flower & the Flame. Du får også umiddelbar tilgang til Santa Monica Memories DLC hvis du kjøper Premium-versjonen.

De nevnte historie-DLC-ene vil ikke være der ved lansering, og er i stedet inkludert i spillets Expansion Pass. Med kontroversen rundt betalte klaner tilsynelatende ryddet opp, er alt vi trenger å gjøre nå å vente til Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 lanseres 21. oktober for å se om det var verdt å vente på.