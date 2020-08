Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 er tydeligvis i trøbbel

Du ser på Annonser

På grunn av de utallige andre utsettelsene var det nok ikke mange som luktet røyk da Hardsuit Labs slengte seg på toget og annonserte at Harsuit Labs hadde blitt litt omstrukurert siden Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sin "Creative Director", Ka'ai Cluney, hovedforfatteren Brian Mitsoda og et par andre sa takk for seg. At såpass viktige personer plutselig ikke jobber på et spill lenger er ofte et meget dårlig tegn, noe blant annet Halo Infinite og Dying Light 2 kan skrive under på, men det er visst verre en man skulle tro.

I en melding til Rock Paper Shotgun skriver nemlig Mitsuda at han i realiteten plutselig fikk sparken fra prosjektet til tross for at han visstnok alltid skal ha gjort som han fikk beskjed om. Til og med utsettelsen skal ha kommet som et sjokk for han, så med tanke på at sparkingen skjedde i juni uten at historie-gruppen hadde fått beskjed om mangler fra deres side høres det i alle fall ut som om spillet nå tar en helt ny retning med mindre de likevel vil nevne sparkede Metsuda i rulleteksten. En ganske rar ting å gjøre etter å ha sparket noen, så vi får se hva ståa er når spillet dukker opp igjen. Paradox sier tross alt at endringene ble gjort for å gjøre Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 så bra som mulig. Forhåpentligvis lykkes de uten å måtte gjøre om på altfor mye.