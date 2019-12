Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 har passert alpha-stadiet

Selv om spillet aldri fikk en konkret lanseringsdato, så var det faktisk meningen at utvikleren Hardsuit Labs ville utgi det lenge ventede Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 i mars 2020, men de valgte å utsette spillet en smule tidligere i år.

Dog betyr ikke det at spillet ikke utvikler seg, og nå har det nådd en viktig milepæl. Utvikleren har avslørt via Steam at de nå er ute av alpha-stadiet.

"We're done adding gameplay mechanics and features to the game. Of course, this doesn't mean that the core game is done and ready to put in a box ("systems-final"). There are still quite a few people busy tweaking, balancing, and art-ing up the gameplay."

Hardsuit Labs har enda ikke satt dato enda, men noe tyder på at det kommer innen neste år er omme.