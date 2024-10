Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 sammenlignet med Dishonored av spilltestere

HQ

Oppfølgeren til Vampire: The Masquerade var satt til å bli utgitt i 2020. Paradox har imidlertid hatt litt av en mare for å si det mildt når det gjelder utviklingen, og i september i fjor ble utviklingen overlevert til The Chinese Room, med planer om utgivelse i første halvdel av 2025.

I en samtale med GamesIndustry.biz snakket Paradox-sjef Matthias Lilja om hvordan spillet ser ut nå, og hva folk kan forvente seg. "Når et spill har pågått så lenge med et stort team i Seattle i flere år før vi flyttet det... Det kan ha kommersielle utfordringer, men vi likte retningen," sa han.

"Det er litt mer av et action-RPG, men veldig gjennomsyret av historien i den forstand at du er en vampyr i World of Darkness ... folk som har sett det, snakker om Dishonored."

Et vampyr-RPG Dishonored høres absolutt kult ut, og vi får bare håpe at det ikke tråkker Arkane Lyons nye Blade-spill på tærne, når det enn kommer ut. Uansett, forhåpentligvis kan vi snart bare se hva vi får med Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2.