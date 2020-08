Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 utsatt til 2021

Du ser på Annonser

Det har gått lang tid mellom hver gang vi har hørt noe fra Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 de siste gangene. Ganske bekrymende når utviklerne bestemte seg for å utsette det fra våren 2020 til høsten 2020 i fjor. Derfor var vel dagens annonsering ganske forventet.

Hardsuit Labs sier nemlig at de trenger mer tid for å leve opp til de stadig større ambisjonene utviklerne har og forventningene spillerne har fått, så de har sett seg nødt til å utsette Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 til en gang neste år. En spesifikk dato vil offentliggjøres så snart de er sikre på å klare det denne gangen, så jeg tror nok vi må vente til kalenderen bikker over til 2021 før vi hører noe mer også.