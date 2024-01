Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 utviklerne avslører nye detaljer om kampene

HQ

The Chinese Room har gitt oss en ny utviklerdagbok som gir oss et innblikk i kampsystemet for det kommende Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2. Kreativ direktør Alex Skidmore ledet diskusjonen om hvordan utviklerne ønsker at kampene skal se ut og føles.

Det er tre forskjellige spillestiler i rollespillet. Den strategiske stalkeren sniker seg ikke overraskende innpå fienden for å overraske dem og ta dem ned før de i det hele tatt vet at de er under angrep. Hit and run-taktikk er også et alternativ i denne spillestilen.

Action Brawler har en helt motsatt tilnærming. "Alle klaner kan slåss, men det er her Brujah briljerer", skriver Skidmore. "Kreftene deres er rettet mot å dominere nærkamp... Det handler om å være i sentrum av slagsmålet og bruke evnene sine til å kontrollere mengden, slik at man kan gjøre så mye skade som mulig."

Den tredje stilen ser ikke engang ut til å bry seg om å slåss. Den narrative eventyreren er en som bare er med for historiens skyld uten å dykke ned i kampsystemene. Skidmore skriver også at du kan blande og matche elementer fra de to andre kampstilene for å skape din egen unike vri på vampyrkamp.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 skal etter planen lanseres senere i år på PC, PS5 og Xbox Series X/S.