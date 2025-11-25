Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 utviklerne ønsket å endre spillets navn slik at fansen ikke skulle få feil idé

HQ

Mens noen likte Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 veldig godt, var det tydelig fra kritikken at spillet ikke samsvarte med forventningene som tittelen satte. Det hadde ekstremt lite RPG-elementer, og var mer som et Dishonored-spill med en vampyrvri. Utvikleren The Chinese Room virker imidlertid klar over dette, ettersom medstifteren Dan Pinchbeck forklarte at de prøvde å endre spillets navn.

"Det var en av produsentene - da hos Paradox - som jeg fortsatt er venner med, han er nå hos en annen utgiver. Vi pleide å sitte der og ha disse planleggingsøktene om hvordan vi skulle få dem til å ikke kalle det Bloodlines 2," sa Pinchbeck til YouTuber Cat Burton. "Det føles som det viktigste vi gjør her, er å komme til dette og si at dette ikke er Bloodlines 2. Du kan ikke lage Bloodlines 2. Det er ikke nok tid. Det er ikke nok penger. Og Bloodlines 1 kom ut i en veldig interessant periode i spillutviklingen, på samme tid som spill som S.T.A.L.K.E.R. og Shenmue, da du kunne levere et veldig ambisiøst spill som var fullt av bugs og hull, og som var helt feil, men ambisjonene var veldig spennende."

"Å prøve å gjenskape den magien i et annet miljø føltes feil. Ingen ville bli fornøyd. Du ville ikke gjøre folk som elsker Bloodlines 1 fornøyde, og du ville ikke gjøre folk som ikke kjente til Bloodlines 1 fornøyde, fordi de aldri ville få Bloodlines 2, og de ville alltid få et mangelfullt spill som ble bygget for fort og med for lite penger", fortsatte han.

Selv om etterpåklokskap er en fantastisk ting, ser det ut fra intervjuet ut til at Pinchbeck hadde mye fremsynthet når det gjaldt prosjektet. Teamet på The Chinese Room gjorde rett og slett det beste de kunne med det de hadde, og selv om det ikke var nok til å tilfredsstille fans av originalen, virket det som om Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 aldri ville gjøre det. Spillet ble forsinket så mange ganger at det er vanskelig å tro at det er ekte, selv om det ikke levde opp til forventningene.