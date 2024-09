Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York lanseres neste uke

Hvis du liker vampyrer, visuelle romaner og noe annet som begynner med en V jeg ikke kommer på akkurat nå, bør du holde utkikk neste uke, for da lanseres Vampire: The Masquerade visuelle romantrilogien avsluttes 10. september.

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York Den 10. september avsluttes historien som startet med Vampire: The Masquerade - Coteries of New York tilbake i 2019. "Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York inviterer deg til å fordype deg i den tredje delen av denne gripende visuelle romanserien, med Big Apple som bakteppe, som vrimler av overnaturlige intriger", skriver utvikleren Draw Distance.

Det er lagt til nye spillmekanikker i denne tredje delen, i tillegg til to forskjellige perspektiver som du kan følge. Det vil - som du kan forestille deg fra en Vampire: The Masquerade-spill - være en rekke vampyrpolitikk å bli involvert i også.

Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York lanseres 10. september til PS4 (med PS5-kompatibilitet), Xbox One (med Xbox Series X/S-kompatibilitet) og PC via Steam.