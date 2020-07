Vampire: The Masquerade - Swansong får ny trailer

Big Bad Wolf, studioet bak det episodiske rollespillet The Council, slår seg sammen med Hardsuit Labs for å skape nok et spill basert på det store World of Darkness-universet.

Spillet er satt i Boston, og her skal man kontrollere tre forskjellige vampyrer fra forskjellige klaner, og etter hvert vil trioens historier kobles sammen på et vis. Mens vi ikke vet så mye om spillet enda har vi i hvert fall fått en ny trailer som gjør oss litt klokere på hva vi har i vente. Sjekk den ut nedenfor.