Vampire: The Masquerade - Swansong utsatt igjen

Februar 2022 skulle bli en massiv måned for spillanseringer, men mange spill har begynt å flytte lanseringsdatoene fra denne av forskjellige årsaker. Det nye Saints Row har blitt utsatt en del, mens Sifu faktisk har blitt fremskyndet - og nå har Vampire: The Masquerade - Swansong blitt rammet av en forsinkelse, som blir den andre for spillet. I stedet for å lanseres i februar, er det nå 19. mai som gjelder.

I en uttalelse på Twitter skriver teamet at dette er nødvendig for å sikre kvaliteten:

"This wasn't a decision we took lightly, but one necessary to ensure the highest possible quality while retaining a healthy work-life balance for our team. Granted, the pandemic also threw a couple of wrenches into our planning, but this delay will allow us to apply some additional polish and give us some extra time for QA. We're a small but very passionate team, eager to create an immersive experience that rivals the sort of personal storytelling you'd experience from a great tabletop session. One that leaves you with questions long after the credits have stopped rolling (but a reason to go back and see how things could have been different)."

Er dette et spill du selv ser frem mot?

