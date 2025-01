Vampyrvoktere tar ansvar i The Blood of Dawnwalker trailer

Teamet på Rebel Wolves, som består av AAA RPG-veteraner, inkludert regissøren av The Witcher 3: Wild Hunt, har gitt ut filmtraileren og gameplay-tease for The Blood of Dawnwalker, en ny action-RPG alt om vampyrer.

Historien vår begynner i 1347 e.Kr., et sted i Karpatene - en fjellkjede i Europa. Vår hovedperson blir forfulgt av en lokal myndighet og hans menn, mens han prøver å redde sin pestsyke søster.

En gjeng lokale vampyrer river mennene i filler, bokstavelig talt, før de gjør hovedpersonens søster til vampyr. Vi er ikke sikre på om vi får vampyrkrefter i spillet, ettersom mye av det foregår i dagslys i teaseren.

En ting er sikkert, dette samfunnet vil være ulikt noe annet i Europa, ettersom vampyrene bestemmer seg for å ta over på slutten av filmtraileren, og lover at ting vil bli annerledes, for alle.

Ta en titt på traileren selv nedenfor, og hold utkikk etter den fullstendige spillavsløringen som kommer i sommer.