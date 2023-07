Vanellope von Schweetz slutter seg til Disney Dreamlight Valley, og fortsetter med å glitche og ødelegge spillet.

HQ

Hvis du har sett Wreck it Ralph, vet du at Sarah Silvermans Vanellope Von Schweetz er kjent for å ødelegge spillene hun er en del av. Nærmere bestemt blir karakteren sett på som en glitch og forårsaker dermed alle mulige slags rare interaksjoner når hun blir med i kampen. Etter at hun ble lagt til i Disney Dreamlight Valley i forbindelse med den siste oppdateringen, er hun tilbake til gamle triks, ettersom en rekke problemer har begynt å plage spillet i det siste.

Kort tid etter at DreamSnaps-oppdateringen ble lansert, oppdaget spillerne at en merkelig feil hindret dem i å komme inn i spillet. Det virket selvsagt som om Vanilje var tilbake og gjorde det hun kan best.

Utvikleren Gameloft har tatt tak i feilen og distribuert en oppdatering for å løse problemet, og spillet skal nå fungere som det skal igjen, men ingen kan nekte for at dette var en helt utrolig morsom tilfeldighet.