Vannkampen i Gladiator 2 er visstnok historisk korrekt

Traileren til Gladiator 2 ble lansert i går (du kan se den nedenfor hvis du ennå ikke har sett den), og selv om den så ut til å bli et flott skue, var det noen som mente at den inneholdt noen historiske unøyaktigheter allerede. I likhet med Napoleon-filmen ser det ut til at Ridley Scott er mer ute etter en stor filmopplevelse enn en autentisk historisk gjenfortelling.

Men hvis en av de tingene du stilte spørsmålstegn ved var vannkampen der en gladiator blir revet i filler av haier, vil du kanskje høre om naumachiae eller sjøkampene. I disse lekene var arenaen fylt med minst en meter vann, og gladiatorene kjempet mot hverandre om bord på skip som etterlignet den romerske flåten.

Keiserne Claudius, Caligula og Julius Cæsar skal alle ha arrangert disse sjølekene. Claudius' feiring av sine anleggsarbeider involverte 20 000 mann i kampen, og Caligula tok over en liten innsjø med skip på størrelse med et Boeing-fly.

Det hevdes også at Heliogabalus fylte en arena med vin i stedet for vann, men det er sannsynligvis en myte. Det nevnes ikke at haier svømte i disse sjøslagene, ettersom det ville ha vært fryktelig vanskelig å transportere dem, men vi antar at vi kan tillate den lille unøyaktigheten for filmen.