Vår andre Huawei Watch Fit 5 Pro-video handler om HarmonyOS

Over mange iterasjoner har Huawei klart å forme HarmonyOS til noe ganske spesielt, og den nyeste versjonen fungerer som en slags kulminasjon av mange års arbeid.

På Huawei Watch Fit 5 Pro er hele brukergrensesnittet optimalisert for en større 1,92-tommers skjerm, og funksjonaliteten er også utvidet. For eksempel tilbys nå et større utvalg av sportsmoduser, som den ville golfdelen, som har kart over over 17 000 baner over hele verden, samt vindhastigheter og green-data. Faktisk er det avansert sporing og data om et hav av idretter, fra tennis til sykling, fra terrengløping til svømming.

I tillegg tilbyr Huawei ekstremt avansert informasjon om helsen din. Du kan ta EKG, overvåke hudoverflatetemperaturen og fange opp tidlige tegn på hjerterytmeforstyrrelser eller søvnapné.

På toppen av det hele er det bred støtte for varsler, en enorm mengde urskiver for enhver smak, trådløs betaling via Curve Pay og støtte for både iOS og Android, det er virkelig en allsidig pakke.

Vi forteller deg mye mer om programvaren i videoen vår nedenfor, og det er også en annen som går mer i dybden på den spennende maskinvaren.

Du kan kjøpe klokken hos Power.