Vår siste titt på Concord debuterer i Secret Level -traileren

På Gamescom fikk vi høre at Tim Miller skulle lage en begrenset serie basert på favorittspillene våre (i tillegg til Concord). Gammelt og nytt, AAA og indie. Vi skal få en antologi som adapterer spill som Sifu, Mega Man, Call of Duty og mange flere.

Nå, i den nye offisielle traileren, får vi se mye mer av hva Secret Level har å by på. Noen spill er mer fraværende enn andre. Vi får et solid innblikk i Dungeons & Dragons, Mega Man og Call of Duty, men vi får ikke mye av Pac-Man, Spelunky og Concord. Når serien lanseres den 10. desember, vil vi selvfølgelig kunne se alt sammen i all sin prakt.

Vi fikk også bekreftet den stjernespekkede rollebesetningen i traileren, som inkluderer Keanu Reeves, Kevin Hart, Arnold Schwarzenegger, Claudia Doumit og mange flere. Sjekk den ut nedenfor: