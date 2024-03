Vårens PlayStation-salg er i gang, og her er noen av de beste tilbudene

HQ

Vårsalget på PlayStation Store er her, og i likhet med Steam- og Epic Games Store-salget er dette fullpakket med tilbud som spillere kanskje bør ta en titt på. PlayStation tilbyr vanligvis ikke helt de samme tilbudene som andre markedsplasser, men det er noen interessante valg her.

Hvis du vil sjekke ut hele listen over rabatterte spill, kan du gjøre det her, men vi har plukket ut noen tilbud du kanskje er interessert i. Først og fremst, i underkant av to måneder etter at det ble utgitt, er Suicide Squad: Kill the Justice League allerede 50 % avslag. Dette gjelder imidlertid for Digital Deluxe Edition, som bare reduserer prisen fra 100 til 50 pund.

Hvis det er én regel å følge i dette salget er det å sjekke hvilke utgaver av spillet du kjøper. Noen standardutgaver har ikke engang rabatter, slik at ultimate- eller deluxe-utgaven av et gitt spill virker mer fristende. Det er imidlertid noen gode tilbud der ute, som 50 % på Mortal Kombat 1, 45 % på Deluxe-utgaven av Dead Island 2 (som dessverre ikke kommer med utvidelsene), 60 % på Dead Space Remake, 50 % på Hogwarts Legacy og 25 % på Lies of P.

I tillegg til fjorårets hits er også noen flotte, eldre spill på tilbud. Mange av disse (Ghosts of Tsushima, Marvel's Midnight Suns) er også inkludert i PlayStation Plus Extra og Premium, så hvis du bare spiller Essential, kan det være lurt å slå til på disse titlene.