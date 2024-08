Varer fra Fortnites Battle Pass kommer til gjenstandsbutikken til slutt

HQ

I en ganske overraskende begivenhet har Epic Games kunngjort at gjenstander som finnes i Battle Passes fra Fortnite til slutt vil komme til spillet Item Shop. Etter 18 måneder eller mer kan en vare og dens stiler komme til butikken, slik at du kan bruke dine hardt opptjente V-Bucks på en individuell vare hvis du savnet passet der det opprinnelig var tilgjengelig.

Ettersom Item Shop er en roterende butikk, er det aldri bekreftet at en gjenstand vil lande der 18 måneder etter passdebuten. På samme måte vil Lego-stiler alltid komme til Shop uansett. I henhold til årsaken bak denne filosofiendringen, Epic legger til:

"En grunn til denne endringen er at vi vil at spillere på veien skal glede seg over Battle Pass-innhold som Outfits basert på populære lisensierte figurer."

For de som lurer, Battle Passes vil forbli som de er, koster 950 V-Bucks og har sider med gjenstander som du kan låse opp ved å tjene erfaring i spillet.