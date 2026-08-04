Varmebølgen er «en nasjonal katastrofe» i Sør-Korea, ifølge landets president

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Sør-Koreas president, Lee Jae Myung, har betegnet den rekordvarme hetebølgen som rammer det asiatiske landet som en nasjonal katastrofe, melder Reuters. Lee oppfordret til sterkere støtte til de berørte, kontroll av kraftsystemene og en omlegging av landets katastrofeberedskap, ettersom den ekstreme varmen forventes å fortsette.



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Som vi tidligere har sett i Frankrike, Spania og Storbritannia, har hetebølgen også kostet 19 mennesker livet i Sør-Korea og forårsaket mer enn 2 000 varmerelaterte sykdomstilfeller. Som vanlig var de fleste dødsfallene blant eldre, og 13 av ofrene var over 80 år gamle.

Sør-Korea opplever i disse dager temperaturer og varsler uten sidestykke. Rapporten understreker at Yangsan nådde 42,5 °C, den høyeste temperaturen som er registrert i løpet av 122 års målinger, mens Seoul mottok sitt aller første alvorlige hetebølgevarsel, noe som førte til anbefalinger om å innstille utendørsarbeid, idrett og jordbruk.

Denne sommeren står stadig flere land over hele verden overfor ekstreme og enestående heteforhold, noe som får dem til å styrke sin beredskapsstrategi fremover.