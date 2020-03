Vårsalget på GOG er i gang

GOG.com er som kjent CD Projekt Reds egen digitale plattform for spill. Nå meddeler de at vårsalget er i gang og at det varer fram til den 30. mars. Der kan du finne over 2500 titler.

Noen av våre egne favoritter er det relativt nye Disco Elysium som selges med 20% avslag, Dishonored Collection med 60% og The Witcher 3: Wild Hunt som du kan spare hele 70% på.

Surf over til denna lenken for å gjøre et kupp.