Vårt neste store D&D-eventyr venter i Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked

Det kan være frustrerende å samle venner rundt et bord for å spille Dungeons & Dragons, eller til og med bare å få dem alle online for å spille samtidig. I årenes løp har vi sett mange spill som har forsøkt å gi liv til bordspillene, men nå bruker Demeo sitt populære bordrollespillsystem sammen med det mest populære bordrollespillet av dem alle.

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked er et nytt, DM-løst system som lar grupper på opptil fire spillere dra ut på eventyr, kaste terninger, lage sine egne figurer og bare spille D&D uten at noen kontrollerer opplevelsen.

"Ved å utnytte kraften i Demeo-systemet er Resolution Games i stand til å ta en annen tilnærming til Dungeons & Dragons ved å legge vekt på rask turbasert kamp og pick-up-and-play-mekanikk," sier Eugene Evans, SVP for digital strategi og lisensiering hos Wizards of the Coast, i en pressemelding. "Battlemarked fortsetter Hasbros strategi om å utnytte vår omfattende katalog av IP i verdensklasse til å skape digitale spill gjennom lisensiering og intern studioutvikling. Ved å samarbeide med de beste utviklerne i bransjen kan vi levere nye spill og innovative opplevelser på tvers av alle plattformer som våre fans kan glede seg over."

Tommy Palm, grunnlegger og administrerende direktør i Resolution Games, erkjenner at D&D og Demeo allerede virket som et sterkt par før dette spillet ble offisielt. "Med lanseringen av Demeo tilbake i 2021 begynte vi å vokse et utrolig forhold til D&D-spillersamfunnet," sa han. "Demeo og Demeo Battles ble raskt en erstatning for spillkvelder for Dungeon Masters som ønsket en måte å ha det gøy med gruppene sine på utenom kampanjen, og for D&D-spillere som ville introdusere venner og familie for bordminiatyrspill."

Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked lanseres med to historiebaserte kampanjer i D&D-universet, og flere kampanjer er planlagt senere. Spillet lanseres på flere plattformer, og du kan holde deg oppdatert via det offisielle nettstedet her. Sjekk ut traileren nedenfor: