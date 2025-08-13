Vauxhall teaser for en ny sporty konseptmodell som vil bli avduket på IAA Mobility i september

HQ

Vauxhall vil ha en ny modell å presentere for verden på den kommende IAA Mobility 2025 når det skjer mellom 8.-14. september. Som det er bekreftet i en pressemelding, har denne modellen ennå ikke avslørt sitt fulle navn eller utseende, men vi blir fortalt at den deler en "klar forbindelse" med GSE-undermerket og at det er "neste evolusjonære trinn" av Vauxhall Compass.

Ellers, selv om detaljene er sparsomme akkurat nå, blir vi informert om at denne konseptmodellen "vil utforske grensene for batterielektriske ytelsesbiler", og at den vil ha en "aerodynamisk og iøynefallende design" som bruker "avkortede trekantede elementer" som et "subtilt nikk til historiske og ikoniske motorsportkjøretøy".

Vi får møte denne bilen, lære navnet og se den i sin helhet om rundt en måned på IAA Mobility.

