Vecna gjør stort comeback i Dungeons & Dragons i 2024

Vecna, den klassiske slemmingen i mange Dungeons & Dragons-kampanjer, kommer tilbake til loren i 2024, som bekreftet i en D&D Direct-stream, der de store plottene som kommer til bøker for bordrollespillet ble skissert.

2024s store eventyr vil involvere Vecna i stor kapasitet, og det vil også innebære "verdenshopping", ifølge Dungeons & Dragons' designteam. Mens Vecna er en klassisk D&D -skurk, gjør han sannsynligvis sitt store comeback i 2024 for også å hoppe på vognen til Stranger Things' siste sesong.

Ettersom Stranger Things introduserte Vecna som en primær antagonist i sesong 4, og hyper opp returen for den femte og siste sesongen, er det fornuftig at spillet som opprinnelig inspirerte showets skurk også ville benytte seg av ham. I 2025 slippes også en annen Dungeons & Dragons-historie, som vil være sentrert rundt Red Wizards of Thay, skurkene vi ser i Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves.

Er du spent på Vecnas comeback?