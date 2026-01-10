Vecna hadde nesten en Darth Vader-lignende skjebneforandring i Stranger Things

HQ

Det var ikke mange overraskende vendinger i Stranger Things-finalen, da den populære Netflix-serien ble avsluttet på en ganske naturlig måte. Men slik skulle det ikke alltid være, for etter at den aller siste episoden av serien kom snakket skaperne The Duffer Brothers med Netflix Tudum om en idé som aldri ble mer enn en teori.

I det større intervjuet og da de snakket om den avgjørende kampen, avslørte Duffer-brødrene at de lekte med tanken om at Vecna faktisk skulle ombestemme seg og plutselig bytte side etter at de store narrative avsløringene hadde utspilt seg. Det førte nesten til et øyeblikk der Vecna slo seg sammen med Eleven og Kali for en massiv sluttkamp mot Mind Flayer, et "Darth Vader-type" øyeblikk som det har blitt beskrevet.

Ross Duffer utdyper dette i sin helhet: "Vi diskuterte med forfatterrommet om han kunne ha et Billy [Dacre Montgomery]-øyeblikk der han vender seg mot Mind Flayer [i en] Darth Vader-aktig situasjon. Men jo mer vi snakket om det med manusforfatterne og med Jamie [Campbell Bower], jo mer har han gått så langt for å komme hit at han må rettferdiggjøre alt han har gjort. Og den eneste måten å rettferdiggjøre det på er å si: "Jeg valgte dette, og jeg tror fortsatt på det.

Selv om han er rystet over å se dette minnet, er han for langt ute til å vende seg mot Mind Flayer. Men vi ønsket å la det være opp til publikum å avgjøre om unge Henry faktisk valgte dette, eller om det rett og slett var Mind Flayer som kontrollerte ham fra begynnelse til slutt. Men til syvende og sist spiller det ingen rolle hvor Henry ender, for han velger til syvende og sist Mind Flayers side."

Synes du denne avgjørelsen var bra for Stranger Things -finalen, eller hadde du ønsket å se den ende på en annen måte?