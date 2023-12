Veil annonsert med en gameplay-trailer

Den svenske utvikleren Graewolv har nå annonsert Veil, noe de beskriver som en co-op horror-shooter. Her får vi spille som en kampmagiker, men i motsetning til Wizard with a Gun byr dette spillet på realistisk grafikk og et helt annet syn på magi. Her er det offisielle sammendraget:

"Den demoniske innflytelsen fra The Veil sniker seg inn, og de stridende fraksjonene i Velumgrad bringer maktkampen til randen av full krig. Veiledet av de mystiske eldste, danner du løst koblede okkulte operatørteam sammen med andre warlocks. For å tilfredsstille dine okkulte ambisjoner og slukke din tørst etter forbudt kunnskap, tar du på deg livsfarlige oppdrag og utforsker Velumgrad og dens skyggeverden, The Veil."

Spillet har allerede en Steam-side med mer informasjon, men det er fortsatt ikke kjent når det slippes - eller til hvilke formater (foruten PC). Sjekk ut den første traileren nedenfor, som byr på mye gameplay.